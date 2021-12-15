الدكتور فايز الطراونة في العناية الحثيثة ...

دوت الخليج :- نفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الاسبق ورئيس الديوان الملكي السابق الدكتور فايز الطراونة اشاعة وفاته . وقالت انه يرقد الان على سرير الشفاء في العناية المركزة في مركز الحسين للسرطان حيث يعاني من مرض عضال . سلامات للدكتور الطراونة ...

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