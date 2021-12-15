أخبار اليمن : الخطري تعزي زعفران المهنا بوفاة شقيقها

الخطري تعزي زعفران المهنا بوفاة شقيقهابعثت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري برقية عزاء ومواساة، إلى الاستاذة زعفران على المهنا، رئيسة دائرة المرأة للانشطة النسوية، عضو الامانة العامة للمؤتمر، وكافة أفراد الأسرة، وذلك بوفاة شقيقها الاستاذ/ احمد علي المهنا، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء عبّرت الامين العام المساعد لقطاع المرأة، باسمها ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيها الحارة وعظيم مواساتها بهذا المصاب الأليم.

سائلة المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وان يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان ..

” إنا لله وإنا إليه راجعون “

