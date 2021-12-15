أخبار اليمن : رصد 190 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 190 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 190 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 3 غارات لطيران حربي و3 غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية، وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء الفازة والجبلية وحيس.
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 45 خرقاً بقصف مدفعي، و118 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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