أخبار اليمن : 23 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجة

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23 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على مأرب والجوف وحجة. 23 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجةعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على مأرب والجوف وحجة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ11 غارة جبل البلق في مديرية الوادي و5 غارات مديرية الجوبة و3 غارات مديرية صرواح بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن غارة على وادي سلبة بمديرية خب والشعف بالجوف، وغارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي، وغارة على مديرية حرض بحجة.

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