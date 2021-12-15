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أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح الوهبي

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المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح الوهبي
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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / صالح بن صالح حسين الوهبي،

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دوت الخليج -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح الوهبي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / صالح بن صالح حسين الوهبي، شيخ مشايخ قبيلة بن وهب مديرية السواديه محافظة البيضاء، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشهودة، واسهاماته الخيرية والمجتمعية .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجلي الفقيد الشيخ / ناجي بن صالح الوهبي والشيخ / احمد بن صالح الوهبي، وإخوانهم، وجميع أفراد أسرتهم، وكافة قبيلة بني وهب بمديرية السوادية محافظة البيضاء، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

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