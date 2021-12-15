السولية يغتال أحلام الفراعنة ويهدي تونس التأهل إلى النهائي

تأهل المنتخب التونسي إلى نهائي بطولة كأس العرب بفوزه عل نظيره المصري 1-صفر، في الزمن بدل الضائع في المباراة التي جمعت المنتخبين باستاد الثمامة بالدوحة.

هدف العبور التونسي إلى النهائي جاء بنيران صديقة، عندما تصدى قائد الفراعنة عمرو السولية لركلة حرة برأسه، لتتحول الكرة إلى الشباك المصرية، والمبارة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ويلتقي "نسور قرطاج" في المباراة النهائية مع الفائز في مباراة نصف النهائي الأخرى بين قطر الجزائر.

تقام المباراة النهائية لبطولة العرب يوم السبت 18 ديسمبر 2021، على استاد البيت.