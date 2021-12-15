مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية فى المنطقة الشرقية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته.

ويقتحم المستوطنون، الأقصى بشكل شبه يومى، على فترتين صباحية ومسائية ولعدّة ساعات، بحماية شرطة الاحتلال وقواته الخاصة.