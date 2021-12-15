سلطان عمان والملكة اليزابيث الثانية يبحثان التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، خلال زيارته الحالية إلى المملكة المتحدة، مع الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث، أوجه التعاون الوثيق فى كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.





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