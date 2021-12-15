فرنسا تتوقع ارتفاع عدد المصابين بكورونا في العناية المركز خلال عطلة الأعياد

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في العناية المركزة الـ4000 حالة في فترة عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأكد آتال أن "الخطط الموضوعة في العديد من المناطق ستجعل من الممكن تجنب الازدحام في المستشفيات في نهاية العام".

وحذر من أنه قد تكون هناك "قرارات جديدة بحلول نهاية الأسبوع"، مع التشديد على ضرورة تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وتعزيز الضوابط الحدودية.

وأضاف: "لا يبدو أن متغير "أوميكرون" يتسبب بالمزيد من أشكال العوارض الأكثر خطورة من متغير دلتا".