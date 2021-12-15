أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في العناية المركزة الـ4000 حالة في فترة عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وأكد آتال أن "الخطط الموضوعة في العديد من المناطق ستجعل من الممكن تجنب الازدحام في المستشفيات في نهاية العام".
وحذر من أنه قد تكون هناك "قرارات جديدة بحلول نهاية الأسبوع"، مع التشديد على ضرورة تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وتعزيز الضوابط الحدودية.
وأضاف: "لا يبدو أن متغير "أوميكرون" يتسبب بالمزيد من أشكال العوارض الأكثر خطورة من متغير دلتا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تتوقع ارتفاع عدد المصابين بكورونا في العناية المركز خلال عطلة الأعياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.