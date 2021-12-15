قالت السفارة الروسية في ألمانيا إن حكم محكمة برلين على مواطن روسي بالمؤبد في قضية مقتل مواطن جورجي "منحاز وذو دوافع سياسية".
السفارة الروسية تعتبر الحكم الصادر في حق مواطن روسي ببرلين منحازا ومسيسامحكمة ألمانية تحكم بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي متهم بقضية اغتيال مواطن جورجي
وقال السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيشايف، إن قرار المحكمة الصادر ضد المواطن الروسي على خلفية مقتل الجورجي، زليمخان خانغوشفيلي، والذي تزعم السلطات الألمانية أن هياكل الدولة الروسية تقف وراءه "متحيز وذو دوافع سياسية".
وأوضح السفير الروسي أنه "وفقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الألمانية فإن هياكل الدولة الروسية وراء تنظيم مقتل المواطن الجورجي خانغوشفيلي في برلين في 23 أغسطس 2019. نحن نعتبر هذا الحكم قرارا متحيزا وذا دوافع سياسية وينعكس سلبا على العلاقات الروسية الألمانية، الصعبة بطبيعتها".
وأصدرت محكمة ألمانية في برلين، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي متهم في قضية قتل المواطن الجورجي خانغوشفيلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الروسية تعتبر الحكم الصادر في حق مواطن روسي ببرلين منحازا ومسيسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.