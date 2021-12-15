نتيجة مباراة مصر وتونس في كأس العرب اليوم الأربعاء 15 ديسمبر وموعد المباراة النهائية لكأس العرب

قد قامت اليوم مباراة قوية بين منتخبي مصر وتونس اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءاً، حيث زيعت المباراة على قناوات Bein sports المفتوحة، وأون تايم سبورت، قامت المباراة في قطر على ملعب المباراة، وقد كانت مباراة حماسية للغاية إستمرت بالتعادل السلبي طوال وقت المباراة الأصلي والوقت الإضافي، حيث ظن الجميع أنهم سيخوضوا في شوطين إضافيين، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وحدث ما لم يتوقع، كل هذا وأكثر سوف تعرفونه فقط من خلال موقع ثقفني لجديد أخبار كرة القدم المحلية والعالمية.

نتيجة مباراة مصر وتونس في كأس العرب

قد أقيمت اليوم مباراة من أهم المباريات في الدور النصف نهائي في كأس بين منتخبي مصر وتونس، حيث فاز منتخب تونس في الدقيقة الأخيرة من الوقت المكتسب بدل الضائع بهدف يستحيل تعويضه من قبل المنتخب المصري في صدمة من الجميع، حيث تسبب اللاعب في الفاول الأخير الذي أدى إلى الضربة الحرة المباشرة التي كانت السبب في إحراز الهدف الفيصلي، وكذلك النيران الصديقة، حيث سجل اللاعب عمرو السلية الهدف القاتل في شباكنا.

تشكيلة فريق مصر في مباراة اليوم

كان اليوم في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر كلاً من:

عمرو السلية

محمد الشناوي في حراسة مصر

زيزو المهاجم الصغير

أكرم توفيق

الونش

حجازي

مروان حمدي

حسين فيصل

أحمد فتوح

حمدي فتحي

محمد مجدي قفشة الذي تبدل في الدقيقة 89 من المباراة

تشكيلة منتخب تونس

كانت اليوم المباراة حماسية جداً، وآداء جيد من منتخب تونس، ولكن الإستحواز الأكثر، والفرص كانت لمنتخب مصر الذي لم يتأهل في آخر لحظة في المباراة، وكانت تشكيلة منتخب مصر:

اللاعب غيلان الشعلاني

اللاعب منتصر الطابلي

اللاعب سيف الدين الجزيري

اللاعب ياسر مرياح

اللاعب محمد الداغر

اللاعب كنبعل المجبري

اللاعب الفرجاني ساسي

اللاعب معز حسن

تشكيلة منتخب الجزائر في المباراة القادمة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر

سوف ينتظر منتخب تونس الفائز بمباراة الليلة بين منتخبي الجزائر وقطر في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الخامس عشر من ديسمبر، حيث من المتوقع فوز منتخب الجزائر، وبالتوفيق للجميع.