تمويل نقاط البيع الراجحي المميزات وشروط الطلب الجديدة 2021

تمويل نقاط البيع الراجحي هو أحد حلول التمويل التي أطلقها خلال السنوات الأخيرة بنك الراجحي السعودي وذلك باعتباره أفضل بنك تمويل نقاط البيع في المملكة العربية السعودية، فبدلًا من التواصل مع شركة تمويل نقاط البيع يمكن التواصل مع البنك كجهة مضمونة، ويمكن استخدام حاسبة تمويل نقاط البيع من أجل معرفة قيمة التمويل والتفاصيل، لهذا سنتعرف على مميزات تمويل نقاط البيع الراجحي وشروط الطلب من خلال عروض تمويل الراجحي.

تمويل نقاط البيع الراجحي

تمويل نقاط البيع الراجحي من أنواع التمويل التي تخص أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر، من أجل العمل على التوسع في جميع الأنشطة التجارية التي يقدمونها، وهناك العديد من المميزات في هذا التمويل من بينها:

مدة التمويل أو فترة السداد وصلت إلى 48 شهر كاملة.

يمكن الحصول على القرض بقيمة لا تقل عن خمسين ألف ريال سعودي، بينما قيمة الحد الأقصى تصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي.

قام البنك بتسهيل جميع الإجراءات للحصول على هذا النوع من التمويل، وفترة سداد على أقساط شهرية.

شروط تمويل نقاط البيع

وهناك العديد من الشروط التي ينبغي أن تتوافر من أجل الحصول على تمويل نقاط البيع الصادر عن المصرف الراجحي وهذه الشروط تتمثل في التالي:

ضرورة ممارسة النشاط التجاري لفترة لا تقل عن عامين.

يشترط الحصول على حساب لدى المصرف، ولا بد أن يكون ما زال ساريًا، ومدته لا تقل عن عام.

ألا يكون هناك متعثرات مطبقة على صاحب الطلب، مع ضرورة الموافقة على الشروط والأحكام التي طرحها البنك.

التقديم على تمويل نقاط البيع للتاجر

سهل مصرف الراجحي إمكانية الحصول على التمويل الخاص بالتُجار في المملكة، ويمكن الحصول على قروض نقاط البيع عن طريق الخطوات التالية:

يمكن طلب المنتجات إلكترونيًا من خلال تعبئة استمارة تمويل نقاط البيع الإلكترونية التي وفرها البنك للتسهيل على المواطنين، ولكن يرجى العلم أنه ينبغي إدخال كافة المعلومات المطلوبة منها بيانات المنشأة وطرق التواصل المختلفة، والنقر على خيار إرسال.

تستطيع زيارة الفرع الأقرب لمصرف الراجحي، حيث أن هناك العديد من الفروع داخل المملكة.

كما يمكن التواصل الهاتفي لأصحاب المنشآت أصحاب الحسابات المفعلة لدى المصرف عن طريق الرقم الموحد وهو: 920018799.