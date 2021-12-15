أخبار اليمن : الوهباني يعزي القاضي جمال الفهيدي بوفاة شقيقه

الوهباني يعزي القاضي جمال الفهيدي بوفاة شقيقهبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الأعلى، الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / فهد حمود قاسم الفهيدي، والذي وافاه الأجل بعد حياة جافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد القاضي الدكتور/ جمال الفهيدي، رئيس نادي القضاة، وإخوانه، والى نجل شقيق الفقيد الكاتب الصحافي عبدالملك الفهيدي، و كافة آل الفهيدي، بمحافظة تعز، عبّر الشيخ جابر الوهباني عن عميق حزنه وخالص تعازيه بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله و إنا إليه راجعون"

هذا ويستقبل الزميل عبدالملك الفهيدي العزاء عصر اليوم الاربعاء وغدا الخميس في قاعة العز شارع الميثاق خلف قسم شرطة الحميري مقابل الانتربول.

