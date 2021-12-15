أخبار اليمن : 3 غارات لطيران العدوان على العاصمة صنعاء

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3 غارات لطيران العدوان على العاصمة صنعاء

شن طيران العدوان السعودي قبل لحظات 3 غارات على العاصمة صنعاء. 3 غارات لطيران العدوان على العاصمة صنعاءشن طيران العدوان السعودي قبل لحظات 3 غارات على العاصمة صنعاء. وأفاد مصدر محلي بأن طيران العدوان شن غارتين على المركز الفني للتدريب التابع لوزارة الكهرباء بمنطقة ذهبان في مديرية بني الحارث، وغارة جوار مستشفى اليتيم بشارع الثلاثين بمديرية معين. وكان الطيران المعادي شن في وقت سابق اليوم، غارتين على منطقة الحفا بمديرية السبعين.

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