مصر.. براءة عمرو أديب من "سب وقذف" محمد رمضان

قضت محكة مصرية ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمتي سب وقذف الفنان محمد رمضان، وذلك بعد الدعوى القضائية التي رفعها الأخير.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد قضت بتغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

واتهمت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن رمضان، أديب بـ"استغلال وظيفته ومخالفة ميثاق العمل بها، وأنه أراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير برمضان"، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية مصرية.

وأضافت أن الإعلامي المصري "هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه"، مطالبة إياه بدفع تعويض قدره 1000001 جنيه.