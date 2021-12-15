زاخاروفا: دول الناتو تزيد إمدادات الأسلحة لأوكرانيا لسكب الزيت على النار

وقالت زاخاروفا -فى تصريح صحفى- "تطورات الأوضاع فى أوكرانيا لا تزال تثير القلق. تعمل دول الناتو على زيادة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتدريب عسكرييها، لكنهم يفعلون ذلك ليس لغرض بعض المهام الأسطورية المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار والأمن، ولكن من أجل سكب الزيت على النار، وتوسيع نطاق الحرب الأهلية فى البلاد"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضافت أنه منذ عام 2014، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحوالى 2.5 مليار دولار، بما فى ذلك وأكثر من 400 مليون هذا العام، ومؤخرًا سلمت واشنطن 30 قاذفاً لإطلاق الصاروخ من طراز "جافلين" مع 180صاروخا، وفى عام 2022 تخطط الولايات المتحدة لتقديم 300 مليون دولار لتزويد كييف بالأسلحة.
وشددت زاخاروفا على أن هذا "بالتأكيد لن يخلق ظروفا لتنفيذ اتفاقيات مينسك" وحل سلمى للنزاع، ولن يحل المشاكل الإنسانية لسكان دونباس، مشيرة إلى أن المدربين الغربيين يواصلون تدريب العسكريين الأوكرانيين، ويتمركز فى بلد "الميدان المنتصر" ، حوالى 10 آلاف عسكرى من دول الناتو - 4 آلاف من الولايات المتحدة و 6 آلاف من دول الحلف الأخرى".
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