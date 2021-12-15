الرئيس الجزائرى يجرى محادثات رسمية مع نظيره التونسى

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، فى قصر قرطاج بتونس، محادثات رسمية مع نظيره التونسى قيس سعيد، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى تونس وتستمر على مدار يومين.





كان الرئيس التونسى قيس سعيد قد استقبل نظيره الجزائرى فور وصوله بمطار قرطاج الدولى وبرفقته كبار المسؤولين فى الدولة التونسية. يذكر أن زيارة الرئيس الجزائرى إلى تونس تأتى عقب أياما قليلة بعد زيارة رئيس الحكومة الجزائرية وزير المالية، أيمن عبد الرحمن على رأس وفد وزارى ضم كل من وزير التجارة كمال رزيق، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير الأعمال الحكومية كمال ناصرى.

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