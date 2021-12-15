بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بدء الوباء

سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، حيث بلغ 78610 إصابات.
بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ بدء الوباءكورونا.. عالم بريطاني يتوقع دخول 2000 شخص يوميا إلى المستشفيات ببريطانيا
والإصابات التي تم الإبلاغ عنها اليوم، تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 68053 حالة تم الإبلاغ عنها في 8 يناير، في وقت سجلت فيه البلاد أول حالة وفاة بمتحور "أوميكرون" في العالم.
وتوقع عالم الأمراض المعدية، غراهام ميدلي أن يصل عدد حالات الدخول إلى المستشفيات ببريطانيا إلى 2000 حالة في اليوم، وسط زيادة سريعة في عدد حالات متحور "أوميكرون".
يأتي ذلك بعد أن حذر مجلس الوزراء البريطاني من أن الأمر قد يستغرق أربعة أسابيع فقط حتى تغمر مستشفيات NHS بالمصابين بفيروس كورونا بالكامل.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن وجود 10 حالات من متحور "أوميكرون" في مستشفيات المملكة المتحدة.
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