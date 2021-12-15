الاتحاد الأوروبى يبدأ فى تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاما ضد كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي بدء تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاما ضد كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وقبلها قال رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، إن متحور أوميكرون الجديد يظهر أنه يجب على الاتحاد الأوروبى الإسراع فى توزيع اللقاحات على البلدان الفقيرة، حسبما نقلت "روسيا اليوم.
وفى موضوع آخر، قال دراجى إن "الاتحاد الأوروبى يجب أن يواصل مناقشة إمكانية التخزين الاستراتيجي المشترك للغاز"، مؤكدًا أن الحكومة الإيطالية مستعدة لتقديم المزيد من الأموال إذا لزم الأمر للحد من فواتير الطاقة المنزلية".
وفى وقت سابق، وقع وزير الصحة الإيطالى، قرارا يفرض على أى زائر غير محصن من دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبى حجرا صحيا لخمسة أيام بعد وصوله، فى محاولة لمنع انتشار المتحور أوميكرون، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
وبموجب القرار الجديد الذى يسرى بدءا من اليوم الأربعاء، يتعين على الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي الذين تم تطعيمهم إظهار نتيجة اختبار سلبية في غضون 24 ساعة من وصولهم، حتى يتسنى لهم التنقل بحرية في إيطاليا.
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