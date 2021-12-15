الخارجية الروسية: لا يجب الوثوق بحلف الناتو والوضع فى أوكرانيا يدعو للقلق

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه لا يجب الوثوق بحلف الناتو والوضع في أوكرانيا يدعو للقلق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت الخارجية الروسية: ندعو الغرب لحث أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وفى وقت سابق حذرت فرنسا روسيا من عواقب استراتيجية وخيمة إذا غزت أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
ويجرى مسؤولون روس مباحثات مع نظرائهم الأمريكيين اليوم الأربعاء فى موسكو، بخصوص الطلب الروسى حول مسألة "الضمانات الأمنية" وملف أوكرانيا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
ووصلت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية كارين دونفريد إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، كما انضم للاجتماع سفير الولايات المتحدة في موسكو جون سوليفان.
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