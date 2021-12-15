السفارة الروسية فى برلين تعلن احتجاجها الشديد على طرد اثنين من دبلوماسييها

وجاء فى تعليق السفارة الروسية للصحفيين، فى برلين: "نؤكد أن قيادة وزارة الخارجية الألمانية قامت فى الخامس عشر من شهر ديسمبر، بإعلام السفير الروسى لدى ألمانيا بقرار السلطات الألمانية إعلان موظفين دبلوماسيين بالسفارة الروسية لدى ألمانيا شخصين غير مرغوب بهما".
وأضافت السفارة: "من ناحيتنا، أعلنَا احتجاجاً شديد اللهجة، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات غير المبررة، تمثل خطوة غير ودية، وأنها لن تمر دون رد فعل مناسب فى المستقبل القريب".
وفى وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اثنين من موظفى السفارة الروسية فى برلين، غير مرغوب بهما بسبب قضية مقتل الجورجى، تورنيك زيليمخان خانجوشفيلى.
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أن روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب.
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