مستشار النمسا يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية جهود مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - بحث المستشار النمساوى كارل نيهمر، اليوم الأربعاء، مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين تطورات الجهود الأوروبية فى مكافحة وباء كورونا وتم الاتفاق على ضرورة دعم وتطوير توزيع اللقاحات على مستوى الاتحاد الأوروبى.





جاء ذلك فى أول زيارة لنيهمر منذ توليه رئاسة الحكومة النمساوية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى أعمال القمة الأوروبية غدًا الخميس. وقال "نيهمر"، فى تصريحات له اليوم الاربعاء/ "أنا أوروبى متحمس" وبصفتى مستشارًا فيدراليا سوف أدافع عن مصالح النمسا فى الاتحاد الأوروبى مع الأخذ فى الاعتبار دائمًا أن الاتحاد الأوروبى نفسه هو أعظم مشروع سلام فى التاريخ" ولكنه يحتاج إلى مزيد من التطوير. بدورها، أشادت فون دير لاين بالمباحثات مع المستشار النمساوى وقالت أنها تتطلع إلى التعاون المثمر بين الاتحاد الأوروبى والنمسا خاصة فيما يتعلق بصندوق إعادة إعمار كورونا وحزمة الاتحاد الأوروبى لحماية المناخ "الصفقة الخضراء" والرقمنة.

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