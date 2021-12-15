الصحة البريطانية: متحور أوميكرون يمثل تهديدا والبيانات المتوفرة عنه خطيرة

قالت وزارة الصحة البريطانية، إن متحور أوميكرون تهديد جدى والبيانات المتوفرة عنه خطيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وقبلها أعلنت بريطانيا عن تسجيل 78610 إصابات بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، قال الوزير البريطانى أليكس بورجارت، إن أكثر من 50% من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة لندن هى لمتحور "أوميكرون".
ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/الأربعاء/، هذا الإعلان عن بورجارت، مضيفة أنه أبلغ به نواب مجلس العموم البريطاني، وأوضحت القناة أن هذا الرقم كان يبلغ الثلث فقط حتى يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن العلماء يحذرون من الانتشار السريع لمتحور "اوميكرون".
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