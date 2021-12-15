استطلاع: تأييد جمهوري لترامب لانتخابات 2024

كشف استطلاع للرأي أن الجمهوريين يدعمون ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، كما أن معظم الديمقراطيين يؤيدون ترشح الرئيس جو بايدن مرة أخرى.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته Politico-Morning Consult، فإن 60% من الديمقراطيين يريدون أن يترشح بايدن لإعادة انتخابه، بينما يريد 69% من الجمهوريين أن يأخذ ترامب فرصة أخرى للرئاسة.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات التأييد لبايدن، إلا أنه لا يزال المرشح الديمقراطي المفضل في استطلاعات الرأي لخوض الانتخابات مرة أخرى في عام 2024.
وإذا لم يترشح بايدن في عام 2024، فستحظى نائبته كامالا هاريس بأكبر دعم بين الناخبين الديمقراطيين لحملة رئاسية بنسبة 31%، بينما قال 25% إنهم لم يحسموا قرارهم بعد.
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