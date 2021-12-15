أخبار اليمن : صواريخ يمنية تدك مرابض طيران العدوان في خميس مشيط وجيزان

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صواريخ يمنية تدك مرابض طيران العدوان في خميس مشيط وجيزان

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية إن القوة الصاروخية اليمنية دكت الليلة مرابض للطائرات الحربية السعودية بخمسة صواريخ باليستية . صواريخ يمنية تدك مرابض طيران العدوان في خميس مشيط وجيزانقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية إن القوة الصاروخية اليمنية دكت الليلة مرابض للطائرات الحربية السعودية بخمسة صواريخ باليستية . مشيراً إلى أن الصواريخ الباليستية إستهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بـخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان، وأن الاصابات كانت دقيقة. واوضح العميد يحيى سريع أن" هذا الاستهداف يأتي رداً على التصعيد الجوي والجرائم المرتكبة بحق شعبنا العزيز"، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة "لعمليات أكبر وأوسع طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".



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