عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية تركيا

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، و"التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وتعود بالخير على شعبيهما"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
واستعرض الجانبان "مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان".
كما تبادل الشيخ عبد الله بن زايد ومولود تشاووش أوغلو، "وجهات النظر تجاه الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد "تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع تركيا من أجل تعزيز علاقتهما الثنائية وتعاونهما المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية فيهما، ويعود بالخير على شعبيهما".
وقبيل اللقاء، وقع وزيرا خارجية الإمارات وتركيا، مذكرة تفاهم بين "أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية"، والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية جمهورية تركيا.
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