الرئيس الصيني: على موسكو وبكين منع أي تدخلات في شؤون دول منظمة...

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن موسكو وبكين يجب أن تدعم الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والتصدي لمحاولات التدخل في شؤونها.
وخلال لقاء أجراه اليوم الأربعاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر نظام الفيديو كونفرانس، قال شي في تصريحات نقلتها وزارة الخارجية الصينية: "يجب على الجانبين أن يدعما جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في الدفع المستمر للبنود الهامة من أجندتها السياسية الوطنية وألا يسمحا تحت أي ظرف بتدخلات القوى الخارجية في شؤونها الداخلية بأي ذريعة كانت".
وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي أسست عام 1996 تسع دول (الصين، قرغيزستان، كازاخستان، روسيا، طاجيكستان، أوزبكستان، الهند، باكستان، إيران)، إضافة إلى ثلاث دول مراقبة (منغوليا، بيلاروس أفغانستان).
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