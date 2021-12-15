ملخص نتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة نايل سات في كأس العرب

مقابلة المنتخب الجزائري ضد المنتخب الطقري تقام اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021، في ختام مباريات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب 2021، حيث تفتتح مباريات ذلك الدور بمباراة قوية تجمع المنتخب المصري ضد نظيره التونسي، ، قبل أن يقام موعد مباراة الجزائر وقطر اليوم في العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل العنابي صاحب الأرض والجمهور تخطي محاربي الصحراء في مهمة صعبة على المنتخب القطري في ظل قوة المنتخب الجزائري الذي أطاح بحامل اللقب المنتخب المغربي من البطولة.

قطر ضد الجزائر في مباراة قوية يسعى فيها العنابي تحقيق الفوز، ومواصلة المسيرة الرائعة له في البطولة، بعد أن تمكن من الإطاحة بالمنتخب الإماراتي من ربع النهائي بنتيجة تاريخية بانتصاره بخماسية دون رد اجتاز بها الفريق مرحلة دور الثمانية، ليتأهل بجدارة إلى نصف النهائي، بعد أن تمكن من قبل من تخطي مرحلة المجموعات متواجدأ في صدارة جدول الترتيب برصيد تسع نقاط بالعلامة الكاملة، حيث حقق الفوز في مبارياته الثلاث التي خاضها ضد البحرين، عمان، والعراق، ولكن مهمته لن تكون سهلة ضد الجزائر التي أطاحت بالمغرب من ربع النهائي بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة في شوطيها الأصلي، والإضافي بالتعاجل بهدفين لكل فريق سجلهما كلاً من يوسف بلايلي، وبراهيمي.

المنتخب الجزائري يأمل هو الآخر في تحقيق الفوز ضد شقيقه القطري، ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية في عدم تلقي الخسارة في أطول سلسلة للمنتخبات على مستوى العالم، بعدما حافظ على تلك السلسلة في آخر مبارياته التي التقى فيها مع المنتخب المغربي في ربع النهائي، والتي انتهت بالتعادل في الوقت الأصلي، وهي نفس نتيجة مباراته ضد مصر في ختام مباريات مرحلة المجموعات، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتعادلا في النقاط، والأهداف، ويتم اللجوء للعب النظيف لحسم المتصدر لصالح المنتخب المصري ليتواجد في الصدارة، وتتأهل الجزائر من المركز الثاني لملاقاة المغرب.

تشكيلة المنتخب القطري الرسمية ضد محاربي الصحراء: سعد الشيب، بسام الراوي، بوعلام خوخي، عبد الكريم حسن، إسماعيل محمد، همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهندوس، أكرم عفيف، والمعز علي.

تشكيلة المنتخب الجزائري الرسمية ضد العنابي، رليس مبولحي، إلياس شتي، جمال بالعمري، حسن بن عيادة، عبد القادر بدران، يوسف بن دبكة، زكرياء دراوي، ياسين براهيمي، طيب المزياني، بغداد بونجاح، ويوسف بلايلي.

تشكيلة مباراة قطر والجزائر الرسميةنتيجة مباراة الجزائر وقطر اليوم

الجزائر 2-1 قطر “المباراة انتهت”

انطلاق المباراة.

مرور نصف ساعة والتعادل السلبي مستمر.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين قطر والجزائر.

هدف أول للجزائر عن طريق بلعمري في الدقيقة 60.

هدف التعادل لقطر في الثواني الأخيرة عن طريق مونتاري من رأسية رائعة.

الحكم يعود للفار ويؤكد هدف مونتاري.

دقائق مثيرة في المباراة.

ركلة جزاء للمنتخب الجزائري تحصل عليها ياسين براهيمي في الثواني الأخيرة.

يوسف بلايلي يسجل هدف ثاني للجزائر من ركلة جزاء تصدى لها الحارس وتابعها بلايلي من جديد إلى داخل المرمى.

نهاية المباراة المثيرة بفوز محاربي الصحراء بهدفين مقابل هدف وحيد لتتأهل الجزائر لملاقاة تونس في نصف النهائي.

20:00 توقيت تونس، الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

11:00 توقيت الأردن، البحرين، قطر، مكة المكرمة، الأردن، فلسطين، العراق، والكويت.

00:00 “منتصف الليل” توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

قناة الكأس الرياضية 1 المفتوحة: التردد 11919، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500، نايل سات، المعلق أحمد الطيب.

بي ان سبورت 1 “المفتوحة”: التردد 11013، معدل الترميز 27500، معدل الاستقطاب أفقي، نايل سات، المعلق رؤوف خليف.

وعبر قناة bein sports 1 HD المفتوحة على سهيل سات: التردد 11547، معدل استقطاب V عمودي، معدل الترميز 27500.

عبر alkass one HD المفتوحة على عرب سات بدر: التردد 12245، معدل الاستقطاب V عمودي، معدل ترميز 27500.

موعد مباراة الجزائر وقطر اليومالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر والجزائر