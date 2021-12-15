موعد نهائي كأس العرب الجزائر وتونس والقنوات المفتوحة الناقلة السبت 18\12\2021 في البيت

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم نهائي كأس العرب الجزائر وتونس، ومن يحصل على اللقب الغالي، المباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد مباراة الجزائر وتونس القادمة في النهائي، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي، حيث يستضيف استاد البيت النهائي مباراة ينتظرها الملايين من محبي كرة القدم في القطر العربي، لذلك سنقوم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، بذكر تفاصيل المباراة وموعدها والقنوات الناقلة لنهائي كأس العرب.

يدخل منتخب الجزائر المباراة ساعياً نحو الفوز بالمباراة والحصول على كأس العرب قطر 2021، بعدما استطاع محاربو الصحراء التغلب على أصحاب الدار في مباراة نصف النهائي، يقدم منتخب الجزائر بطولة كبيرة وظهر بمستوى متميز يكفي أنه هو من أخرج أسود الأطلسي في ربع نهائي البطولة، لذلك تأمل جماهير الجزائر العاشقة للساحرة المستديرة أن يتوج منتخبها بالكأس العربية الغالية، فهل سيتمكنون من ذلك أمام خصم قوي وعنيد وصاحب تاريخ كبير مثل منتخب تونس، هذا ما سوف تجيب عنه المباراة والمستطيل الأخضر.

بينما يدخل منتخب تونس المباراة برغبة قوية وأكيدة في الرجوع إلى تونس حاملين كأس البطولة واللقب الغالي، فقد استطاع نسور قرطاج الفوز في نصف نهائي البطولة على منتخب الفراعنة بهدف قاتل بنيران صديقة في الوقت بدل الضائع، لذلك هناك بحث كبير عن موقع حجز تذاكر نهائي كأس العرب للاستمتاع بمشاهدة المباراة من البيت، ومن المؤكد أننا سوف نشاهد مباراة قوية ومثيرة ومليئة بالتحدي، مباراة تتسم بالرغبة في حمل كأس البطولة من كلا المنتخبين، لذلك نحن أمام وجبة كروية دسمة يستمتع بها عشاق كرة القدم في كل مكان، في بطولة عربية من أنجح البطولات على مر التاريخ.

نهائي كأس العرب الجزائر وتونس

يحتضن استاد البيت المباراة والمقرر لها اليوم السبت الموافق 18\12\2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

15:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش وتوقيت موريتانيا.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والبحرين والكويت وقطر والأردن وفلسطين ولبنان واليمن.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

القنوات المفتوحة الناقلة نهائي كأس العرب قطر 2021 هي قنوات بي إن سبورت وقناة الكأس القطرية، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عن القنوات الناقلة لمباراة قطر وتونس، وسوف يتم نقل المباراة على قناة beIN Sports 1HD وقناة beIN Sports 2 HD، وقناة الكأس القطرية، وقد قررت إدارة قنوات beIN نقل جميع مباريات البطولة بالمجان.

المباراة الجزائر – تونس البطولة نهائي كأس العرب الموعد والتوقيت السبت 15\12\2021 – 16:00 بتوقيت الجزائر وتونس – 18:00 بتوقيت قطر والسعودية الملعب استاد البيت القنوات الناقلة قنوات بي إن سبورتس وقناة الكأس

بطاقة المباراة