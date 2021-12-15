الجزائر تتخطى قطر في لقاء مجنون.. ونهائي "إفريقي" لكأس العرب

بعد مباراة "مجنونة" شهدت إضافة 18 دقيقة وقتا بدل ضائع، حقق منتخب الجزائر فوزا مثيرا على قطر بنتيجة 2-1، الأربعاء، ليطيح البلد المضيف من كأس العرب ويصل إلى نهائي المسابقة.

وتقدمت الجزائر بالهدف الأول عن طريق حسين بن عيادة في الدقيقة 59، بعد أن غير اتجاه تسديدة زميله جمال بلعمري باتجاه مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، تعادلت قطر عبر رأسية رائعة من محمد مونتاري.

إلا أن الضيوف سجلوا في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء، سددها يوسف البلايلي على مرتين، بعد أن تصدى لها سعد الشيب حارس قطر.

وعبرت الجزائر إلى أول نهائي لها في ثالث مشاركاتها بالبطولة، بعد عامي 1988 في الأردن و1998 في قطر أيضا، حينما ودعت باكرا من الدور الأول.

وضرب "محاربو الصحراء" موعدا مع الجارة تونس، في نهائي إفريقي خالص مقرر السبت، بينما تلعب قطر مع مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.