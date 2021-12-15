إيطاليا تعلن ترأسها بعثة الناتو في العراق منتصف 2022

أعلن السفير الإيطالي لدى العراق، ماوريتسيو كريكانتي، اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف ترأس بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق منتصف العام 2022.
وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن الوزير فؤاد حسين استقبل اليوم كريكانتي خلال تقديمه أوراق اعتماده سفيرا جديدا لروما في بغداد، وبحثا العلاقات بين العراق وإيطاليا، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح كلا الشعبين.
ونقل البيان عن حسين تأكيد "دعمه لجهود السفير الجديد في تعزيز العلاقات بين بغداد وروما، وتطوير التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة".
كما ناقشا وفقا لبيان الخارجية العراقية، الاتفاق النووي بين إيران والأطراف الدولية في فيينا، وأشارا إلى أن حدوث أي تقدم في هذا الملف سيؤثر إيجابا على الوضع الإقليمي وعلى العراق أيضا.
وأكد السفير الإيطالي الجديد "دعم حكومة بلاده للعراق"، وأشاد "بالعملية الانتخابية الأخيرة التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي".
وأشار كريكانتي إلى أن "إيطاليا ستترأس مهمة الناتو في العراق في شهر مايو 2022".
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