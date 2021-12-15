فاوتشي: لا نحتاج حاليا إلى تغيير اللقاحات لمواجهة ”أوميكرون”

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إنه لا حاجة حاليا لتغيير اللقاحات المتوفرة حتى تكون معدلة خصيصا لمواجهة متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأضاف في حديثه مع الصحفيين، اليوم الأربعاء: "ليست هناك حاجة لجرعات خاصة بمتحور محدد في هذا الوقت".

وأوضح أن جرعتين من لقاحي "فايزر" و"موديرنا"، رغم انخفاض فعاليتهما أمام متحور "أوميكرون"، إلا أنها توفران حماية للحالات التي تتطلب الاستشفاء.

وكانت روشيل والنسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قالت اليوم الأربعاء إن البيانات الأولية تشير إلى أن متحور "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال من المتحور دلتا.

وأشارت في إفادة بالبيت الأبيض إلى أن المسؤولين بدأوا في رصد زيادة الإصابات بكوفيد-19 بين نزلاء دور رعاية المسنين الذين حصلوا على التطعيم كاملا، بينما معدل الإصابة بين من تلقوا جرعات تنشيطية أقل بعشرة أمثال.