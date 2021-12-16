لينك استخراج نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث بالرقم الامتحاني في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم

لينك استخراج نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث يبحث عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور في جميع انحاء محافظات العراق في هذا التوقيت عن رابط نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الثالث 2021، وذلك للتعرف على نتائج امتحانات التي أداها الطلاب خلال الأيام الأخيرة في جميع انحاء المحافظات بشكل عام تحت اشراف وزارة التربية والتعليم العراقية التي حرصت على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في تأدية الامتحانات، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بداية تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب الدور الثالث 2021، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج الدور الثالث للصف الثالث المتوسط في جميع انحاء العراق 2021.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث في العراق

أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم العراقية عن بداية اعمال تصحيح الامتحانات في جميع انحاء العراق بشكل عام بامتحانات الدور الثالث 2021 خلال الأيام الأخيرة، وأكدت أنه من المقرر ان يتم الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم طرح النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالإضافة الى موقع نتائجنا الالكتروني، حيث كان الطلاب قد انتهوا من الامتحانات في يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تسهيل الحصول على نتائج الطلاب الكترونيا لتوفير الوقت والجهد على الطلاب واولياء الأمور بجميع محافظات العراق بشكل عام.

لينك استخراج نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا الرابط الالكتروني المستخدم في استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث في جميع محافظات العراق بشكل عام هذا العام الدراسي 2021، على ان يتم استخراج النتائج للطلاب خلال الايام المقبلة بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم مباشرة من خلال الرابط التالي.