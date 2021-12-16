اطلاق النار باتجاه جنود اسرائيليين من الحدود الاردنية

دوت الخليج :- قالت شبكة العربية فجر الأربعاء إن جنديا اردنيا أطلق النار باتجاه جنود اسرائيليين على الحدود . ولم تورد الشبكة التي أوردت النبأ بشكل عاجل أية تفاصيل اضافية . وكما يبدو ، فإن العربية نقلت الخبر عن موقع والا العبري الذي ذكر بحدود منتصف الليل في تقرير له بأن جنديا اردنيا اطلق عيارين ناريين باتجاه جنود اسرائيليين ، وقال الموقع بأن الجنود لم يردوا ولم يصابوا بأذى وبأن تحقيقا فتح بالحادث .

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