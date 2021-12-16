أخبار اليمن : ابو راس يعزي بإستشهاد وجدي الرميمة

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ابو راس يعزي بإستشهاد وجدي الرميمة

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري، الاستاذ / عبد الرحمن عبدالله الرميمة، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة تعز، وكافة آل الرميمة بمديرية مشرعة وحدنان محافظة تعز، وذلك بإستشهاد نجله / وجدي عبد الرحمن الرميمه، الذي استشهد في إحدى جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته وإستقلاله. ابو راس يعزي بإستشهاد وجدي الرميمةبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري، الاستاذ / عبد الرحمن عبدالله الرميمة، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة تعز، وكافة آل الرميمة بمديرية مشرعة وحدنان محافظة تعز، وذلك بإستشهاد نجله / وجدي عبد الرحمن الرميمه، الذي استشهد في إحدى جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته وإستقلاله. و عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



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