أخبار اليمن : عطل «فيس بوك» يصيب الملايين

عطل «فيس بوك» يصيب الملاييناشتكى عدد كبير من مستخدمي منصات عملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي، من عطل «فيس بوك»، والذي انتشر على نطاق واسع في دول كثيرة حول العالم، إذ زادت من جديد تقارير المستخدمين التي تفيد بأعطال في «فيسبوك» على موقع Downdetector، نظرًا لتكرار أعطال خدمات Meta المختلفة «فيسبوك، انستجرام، واتساب، فيسبوك ماسنجر» خلال الآونة الأخيرة.

يُظهر موقع «Downdetector» الإلكتروني، أن تقارير انقطاع خدمة «فيسبوك» ارتفعت قبل ساعات قليلة، وكان هناك 406 تقارير أخرى، وأن حوالي 48 % من المستخدمين أبلغوا عن مشكلات في تسجيل الدخول، واشتكى 42 % من خلل في موقع فيسبوك، كما أبلغ 10 % فقط عن تأثر خدمات تطبيقات «فيسبوك».

بالإضافة إلى فيسبوك نفسه، كان تطبيق المراسلة فيسبوك ماسنجر معطلاً أيضًا، ومع ذلك، لم تكن تقارير المستخدمين بنفس قدر أعطال فيسبوك، إذ تلقى الموقع المتخصص في رصد أعطال منصات التواصل الاجتماعي أكبر عدد من الشكاوى في الساعة 9:31 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ولجأ عدد كبير من المستخدمين إلى موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أيضًا للإبلاغ عن العطل، وغردوا حول رؤية نفس المنشورات مرارًا وتكرارًا، تم نشرها قبل ساعات، وأبلغوا عن مشاكل في تحميل الصور، وذكر مستخدمون أيضًا أنهم كانوا يدخلون كلمة مرور صحيحة، ولكنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول، ويخبرهم الموقع أن محاولة تسجيل الدخول فشلت بسبب خطأ غير معروف.

أماكن عطل فيسبوك

جاءت معظم البلاغات عن أعطال في منصات ميتا، فيس بوك وفيس بوك ماسنجر بشكل أساسي من دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا ودول أخرى، ولكن حتى الآن لم تظهر أي مشاكل أو بلاغات من مصر أو الشرق الأوسط.

