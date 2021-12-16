الكويت تعلن فتح باب التسجيل للمرأة للالتحاق بالجيش

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قالت "الدفاع"، فى بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش، إن عملية التسجيل ستكون متاحة عبر موقعها الإلكترونى فرع تجنيد المتطوعين vc.kuwaitarmy.gov.kw وذلك حتى 2 يناير المقبل.
وذكرت أن التخصصات المطلوبة لحملة شهادات الجامعية والدبلوم هى: اتصالات، وإدارة، وشبكات وإلكترونيات وطباعة وإدخال بيانات، وأمن شبكات حاسب آلى، وهندسة كهربائية، وهندسة ميكانيكية، وهندسة إلكترونيات، ولحام بارد، وهندسة ميكاترونكس، وقانون، ومفتش أمنى، وتربية بدنية.
وبحسب البيان يشترط أن تكون المتقدمة للتطوع كويتية الجنسية وأن تكون قد أتمت من العمر 18 عاما وأن لا تتجاوز الـ 26 عاما مع استثناء الفنيات والمهنيات من الحد الأعلى كما يشترط أن تكون لائقة صحيا للخدمة العسكرية وأن تكون محمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية وألا يكون قد سبق الحكم عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.
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