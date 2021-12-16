شروط قرض الترميم من الضمان الاجتماعي ، دائما تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بخدمة أبناء الوطن السعودي ومن هذه الخدمات التي تقدمها هي خدمة قرض ترميم المنازل والقيام بتحديثها وبنائها مرة أخرى، ويكون أصحاب النصيب من هذا النوع من القروض هم المواطنين أصحاب الدخل الشهري المحدود والمتوسط أو منخفضين الدخل ومن خلال موقع ثقفني اليوم سوف نقوم بتقديم كل ما يتعلق بالتقديم للحصول على قرض الترميم من الضمان الاجتماعي وكيفية التسجيل به بخطوات سريعة وشروط التقديم علي القرض.

قروض الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي هو مؤسسة حكومية داخل المملكة العربية السُّعُودية تعمل علي تقديم العديد من أنواع القروض المختلفة التي تساعد المواطنين داخل المملكة في الكثير من الأمور ومن أهم القروض الذي يعمل الضمان الاجتماعي علي تقديمها هم (تمويل الترميم الخاص بالعقارات ، قرض الزواج ، قرض كنف ، تمويل السيارات) بالإضافة إلي وصول مبلغ التمويل إلي 60 ألف ريال سعودي ويختلف المبلغ بناء علي نوع القرض المطلوب، حيث تسعي دائماً المملكة في توفير كل ما يخدم المواطنين السعوديين في حياتهم لذلك تحاول توفير الكثير من القروض والدعم المادي بمختلف أنواعه.

شروط قرض الترميم من الضمان الاجتماعي

لكل من قروض الضمان الاجتماعي شروطه الخاصة التي تختلف حسب اختلاف الحالة ونوع القرض ، ومن أهم الشروط هي شروط قرض الترميم ؛ فهو واحد من أهم القروض التي يقدمها الضمان الاجتماعي وهو خاص بالعقارات وترميم المنازل المتهالكة والقيام بعملية إصلاح تام لكافة التلفيات الواقعة علي العقار ، ويتم صرف مبلغ مالي حسب حالة المنزل، وللحصول علي هذا القرض بسهولة يجب توفر في صاحب الطلب بعض من الشروط مثل:

لابد أن يكون صاحب الطلب حاصل على الجنسية السعودية.

يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية.

إذا كان المواطن المتقدم بالطلب قد حصل على قرض سابق من هذا البنك فمن المفترض أن يكون قد تم تسديد قيمة القرض قبل التقديم على قرض آخر.

إذا كان المواطن المتقدم بالطلب وافد لابد وأن يقوم بإحضار كفيل حتى يتم قَبُول طلبه.

في حالة إذا كان تم ترميم نفس العقار من قبل فيجب أن يكون قد مر علي ذلك 8 سنوات أو أكثر

يتعهد بدفع كامل الأقساط المستحقة عليه في المواعيد المحددة له.

لن يسمح بترميم منزل من المنازل حديثة البناء ، فيجب أن يمر أكثر من 5 سنوات علي الأقل.

يلتزم المواطن بسداد أول قسط مستحق عليه بعد شهرين كاملين 60 يوماً كاملاً.

يجب أن يتم إثبات ملكية المنزل المراد ترميمه عن طريق إحضار صك ملكية المنزل ويكون من سكان هذا المنزل، ويعبر هذا من أهم الشروط الموضوعة.

ألا يتعدى مساحة المنزل المراد ترميمه على الألف 1000متر.

لا يتعدى عمر المتقدم بالطلب عن سبعون 70 عاما.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن واحد وعشرون 21 عاماً.

لا يتعدى عمر الكفيل عن خمسة وخمسون 55 عاماً.

يقوم البنك بتحديد قيمة التمويل تبع حالة كل مبني على حده.

تكون مقيمه التمويل الخاصة بالمنزل المبني من الطين ثمانية عشر 18 ريال سعودي.

قيمة المبلغ المالي المحدد للمنزل الشعبي لا يزيد عن ثلاثون 30 ألف ريال سعودي والمنازل المشيدة بالخرسانة لا تتعدى القيمة المالية المحددة لها عن ستون 60 ألف ريال سعودي.

إذا كان المنزل المراد ترميمه شراكة بين المتقدم بالطلب واحد أقاربه عليه تقديم ما يثبت ذلك من كل الأطراف المالكة لهذا المنزل بتقديم تفويض موثق منهم جميعا.

يقوم المواطن صاحب الطلب بإحضار رخصة ترميم من البلدية السُّعُودية التابعة للمنطقة المقيم بها.

طريقة التقديم على قرض من الضمان الاجتماعي

هناك طريقة محددة يجب علي من يريد الحصول علي قرض عن طرق الضمان الاجتماعي المقدمة للمواطنين أن يتبع جميع الخطوات التالية بالترتيب لإتمام عملية التقديم بشكل صحيح وتتمثل في: