الأحوال المدنية توضح خطوات تعديل البيانات في السجل المدني أبشر إلكترونيا

تعديل البيانات في السجل المدني أبشر في الوقت الذي قامت فيه هيئة الأحوال المدنية بتوضيح طريقة الحصول على خدمات تغيير البيانات في السجل المدني من خلال منصة أبشر التي تتيح المزيد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، وذلك حتي تيسر عليهم الوقت والمجهود في تحديث بياناتهم، وتتمثل أهم خدمات منصة الوقت في الأحوال المدنية هي تغيير البيانات الرئيسية للمواطن مثل تغيير المؤهل الدراسي وتعديل الاسم إلى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تعديل الحالة الاجتماعية وجعل بيانات الأبناء وسجلاتهم الدراسية مرتبطة بسجلات أولياء أمورهم وغيرها من الخدمات الأخري لمنصة أبشر بشرط التسجيل في المنصة للحصول علي هذه الخدمات، وسوف نعرض في مقالنا اليوم طريقة الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة أبشر.

تعديل البيانات في السجل المدني أبشر

حيث قامت الوكالة العامة لوزارة الداخلية التابعة للسجل المدني بالتصريح عن طريقة تعديل البيانات في السجل المدني أبشر وذلك من خلال الخدمات المطروحة للأحوال المدنية الإلكترونية، حيث قامت بتوضيح إن الخدمات الخاصة بتحديث البيانات وتغييرها في الأحوال المدنية تشتمل على تحديث المؤهل الدراسي وتعديل الحالة الاجتماعية ووصل سجلات الأبناء وبياناتهم بسجلات أولياء أمورهم وتغيير الاسم إلى اللغة الإنجليزية.

لابد من القيام بالخطوات التالية حتي يتم الاستفادة من تعديل البيانات في السجل المدني أبشر وهي تتمثل في الآتي:

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة أبشر أفراد.

الضغط على كلمة خدماتي.

انتقاء كلمة الأحوال المدنية.

النقر علي كلمة مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

الضغط على كلمة طلب جديد والضغط على كلمة الخدمة واتباع الخطوات الظاهرة في الموقع.

بعد إن وضحت طريقة التسجيل في تعديل البيانات في السجل المدني أبشر لابد من العلم إن قطاع الأحوال المدنية وضحت خدمة جديدة متاحة للزوجة والبنت إذا تخطت عمر 15 عام وهي إمكانية استخراج بطاقة الإثبات الوطني لها، ولا يوجد ارتباط ذلك بحدوث الزواج.

بالإضافة إلى إمكانية استخراج بطاقة الإثبات الوطني للبنات والذكور في سن يتراوح ما بين 10-15 عام وضروريا وإلزاميا في عمر 15 عام ووضح إن هذا الأجراء يتم من خلال طلب حجز إلكتروني عن طريق التوجه إلى أحد هيئات الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الإثبات الوطني وعمل الخطوات المطلوبة في طلب الاستخراج.

وضحت الوكالة العامة لوزارة الداخلية إذا كان المتقدم لاستخراج بطاقة الإثبات الوطني يبلغ من العمر 15 عام فإنه لإبد من اصطحاب ولي الأمر معه.