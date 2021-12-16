مفعول كريم الحلبة الجبار لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة بلا عودة

تهتم المرأة بجمالها وصحة بشرتها للظهور بشكل مميز وجذاب أمام الجميع وعلي الرغم من ذلك توجد بعض المشاكل التي تتعرض لها البشرة بسبب عوامل الجو الخارجية والتقدم في العمر ومنها غمقان لون الجلد وظهور التجاعيد، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الحلبة لتبييض الوجه وشد التجاعيد فتابعونا. خلطة الحلبة لتبييض الوجه وشد التجاعيد خلطة الحلبة لتبييض الوجه وشد التجاعيد المكونات: 2 ملعقة من الزبادي البلدي.

ملعقة ونصف من الحلبة المطحونة.

قطرات من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بنقع بذور الحلبة في الماء لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بطحنها جيدا ونضيف عليها الزبادي ونخفق المكونات جيدا للحصول على قوام ناعم. يوزع الخليط على البشرة بالكامل مع التدليك بحركات دائرية ثم يترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء البارد تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة. الحلبة والماء نحضر وعاء ونضع به كمية مناسبة من الحلبة المطحونة مع الماء ونقلب للحصول على عجينة ثم يوضع المزيج على الوجه بالكامل ويترك حتى يجف.

يفرك بحركات دائرية ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا للحصول على وجه أبيض ومشدود وخالي من التجاعيد. خلطات طبيعية لإزالة التجاعيد وتبييض الوجه الترمس والردة: الحلبة والماءخلطات طبيعية لإزالة التجاعيد وتبييض الوجه المكونات: ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من الرمل الناعم.

ملعقة من الردة الخشنة.

كوب عصير خيار.

2 عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به الردة مع الترمس المطحون ثم نضيف الرملة وعصير الليمون ونقلب المكونات حتى تمتزج بعد ذلك يضاف عصير الخيار ونقلب للحصول على عجينة شبة متماسكة.

يوضع الخليط على الوجه ويدهن بحركات دائرية ثم يترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. 2. زيت جوز الهند والحلبة: نمزج ملعقة من زيت جوز الهند مع الحلبة المطحونة حتى تمتزج المكونات ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر، تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

يحتوي زيت جوز الهند على نسبة عالية من فيتامين e والمعروف بفوائدة المذهلة للبشرة ومنها تبييض البشرة وجعلها مشدودة وتبدو وكأنها أصغر سنا أما الحلبة تحارب علامات تقدم العمر. الوسوم

تهتم المرأة بجمالها وصحة بشرتها للظهور بشكل مميز وجذاب أمام الجميع وعلي الرغم من ذلك توجد بعض المشاكل التي تتعرض لها البشرة بسبب عوامل الجو الخارجية والتقدم في العمر ومنها غمقان لون الجلد وظهور التجاعيد، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الحلبة لتبييض الوجه وشد التجاعيد فتابعونا. خلطة الحلبة لتبييض الوجه وشد التجاعيد خلطة الحلبة لتبييض الوجه وشد التجاعيد المكونات: 2 ملعقة من الزبادي البلدي.

ملعقة ونصف من الحلبة المطحونة.

قطرات من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بنقع بذور الحلبة في الماء لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بطحنها جيدا ونضيف عليها الزبادي ونخفق المكونات جيدا للحصول على قوام ناعم. يوزع الخليط على البشرة بالكامل مع التدليك بحركات دائرية ثم يترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء البارد تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة. الحلبة والماء نحضر وعاء ونضع به كمية مناسبة من الحلبة المطحونة مع الماء ونقلب للحصول على عجينة ثم يوضع المزيج على الوجه بالكامل ويترك حتى يجف.

يفرك بحركات دائرية ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا للحصول على وجه أبيض ومشدود وخالي من التجاعيد. خلطات طبيعية لإزالة التجاعيد وتبييض الوجه الترمس والردة: الحلبة والماءخلطات طبيعية لإزالة التجاعيد وتبييض الوجه المكونات: ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من الرمل الناعم.

ملعقة من الردة الخشنة.

كوب عصير خيار.

2 عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به الردة مع الترمس المطحون ثم نضيف الرملة وعصير الليمون ونقلب المكونات حتى تمتزج بعد ذلك يضاف عصير الخيار ونقلب للحصول على عجينة شبة متماسكة.

يوضع الخليط على الوجه ويدهن بحركات دائرية ثم يترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. 2. زيت جوز الهند والحلبة: نمزج ملعقة من زيت جوز الهند مع الحلبة المطحونة حتى تمتزج المكونات ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر، تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

يحتوي زيت جوز الهند على نسبة عالية من فيتامين e والمعروف بفوائدة المذهلة للبشرة ومنها تبييض البشرة وجعلها مشدودة وتبدو وكأنها أصغر سنا أما الحلبة تحارب علامات تقدم العمر.

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