التحالف العربى يكبد الحوثيين خسائر جديدة فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وأعلن التحالف فى وقت سابق، الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

وأصدر التحالف العربى بيانًا أكد فيه أن ميليشيات الحوثى الإرهابية استخدمت مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين.

وأضاف تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الميليشيات المدعومة من إيران أطلقت عملية إرهابية يوم أمس من مطار صنعاء، مشيرًا إلى أنه سيعلن نها فى وقت لاحق.

التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن

وكان التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد أعلن، أمس الأربعاء أيضًا، أن قذيفة صاروخية سقطت بالمنطقة الصناعية فى جازان جنوبى السعودية، أطلقتها ميليشيات الحوثى.

وقال التحالف الثلاثاء، إنه دمر أحد المواقع السرية للقدرات النوعية بمديرية أزال بصنعاء، كما أعلن تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ الباليستية، وكذلك دُمِّرت أربعة مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة.