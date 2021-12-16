متى تظهر نتائج الثالث متوسط الدور الثالث بجميع المحافظات بالعراق 2021

ينتظر الطلاب الإعلان على النتائج خلال الساعات المقبلة ويتم البحث بشكل مستمر لمعرفة متى تظهر نتائج الثالث متوسط 2021 ؟ التي سوف يتم الإعلان عنها بنهاية الأسبوع الجاري، وهذه النتائج تمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى الطلاب فإنها الوسيلة الأخيرة للتفوق، وذلك بعد أن قام الطلاب بتأدية الامتحانات خلال الأيام الماضية، واليوم ينتظرون ظهور النتائج التي سوف يتم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع الجاري.

متى تظهر نتائج الثالث متوسط

إن جميع الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الثالث متوسط سوف تظهر النتائج الخاصة بهم في نهاية هذا الأسبوع، أي في يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، ولقد تم تسهيل خطوات معرفة النتائج على الطلاب من خلال الدخول على موقع وزارة التعليم بالعراق مباشرة والتعرف على النتائج.

وأهمية هذا الامتحان بالنسبة إلى الطلاب أنه الفرصة الثالثة التي قد منحتها الوزارة إلى الطلاب بغرض تحسين المستوى الدراسي للطلاب، كما أنها الفرصة الأخيرة بالنسبة لهم؛ لهذا السبب فلقد حاول الطلاب التأدية بشكل أفضل واستغلال الفرصة في التحسين من مستوى الدراسي، كما تم تسهيل خطوات معرفة النتائج من خلال الدخول على موقع وزارة التعليم بالعراق.

خطوات الاستعلام على نتائج الصف الثالث

كوسيلة للتسهيل على الطلاب فيمكن الاستعلام على نتائج الصف الثالث بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التعليم بالعراق حيث أنه سوف يتم رفع النتائج على الموقع خلال الساعات المقبلة، ويمكن الحصول على النتائج من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة التعليم بالعراق مباشرة.

مباشرة. ثم قم بتحديد قسم النتائج.

بعدها اختار نتائج الدور الثالث.

قم بإضافة البيانات المطلوبة.

حدد أسم المحافظة.

بعدها قم بالضغط على استعلام.

إن الاستعلام يتم عبر موقع وزارة التعليم بالعراق فهو الموقع الرسمي للتعرف على النتائج، وذلك بعد أن تم الإعلان على الإنتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة للدور الثالث وبالتالي فإنه سوف يتم الإعلان على النتائج خلال الساعات المقبلة، وخلال الامتحانات لقد تم إتخاذ الاجراءات الاحتياطية للحد من انتشار الفيروس المستجد، وبمجرد ظهور النتائج سوف يتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التعليم مباشرة.