تمويل الراجحي alrajhibank.com.sa المصرف السعودي الكبير الذي يثق في التعامل معه ملايين السعوديين في كافة أرجاء المملكة، حيث يقوم البنك بتقديم المعاملات الموثوقة والميسرة للمواطنين كما يتم تقديم الخدمات للمواطنين العاديين بأبسط واسهل شروط فتح الحسابات البنكية، ويقوم البنك بوضع عدد من شروط قبول الحصول على القروض التمويلية للمشروعات أو تسديد الديون للموظفين في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك بتقديم قرض بقيمة 50 ألف ريال سعودي.

تمويل الراجحي alrajhibank.com.sa قرض تمويلي بقيمة 50 ألف ريال “بدون كفيل” مع الشروط

يسعى غالبية المواطنين للحصول على الدخل الأفضل في الحياة داخل المملكة وذلك بتوفير جميع النفقات اللازمة للحياة، وخاصة للأسرة السعودية، بينما يبحث المواطنين الراغبين في سداد عدد من النفقات أو شراء سيارة جديدة أو الحصول على تمويل شقق أو أراضي سكنية الحصول على القروض التمويلية، ويتم أيضا عمل حسابات الضمان الاجتماعي، بينما يبحث العديدين عن القروض التي لها أفضل الشروط، وتقوم عدد من البنوك بالمملكة بتقديم هذه الأنواع من التمويلات، منها البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة، وينجذب المواطنين إلى هذه التمويلات حسب الشروط الميسرة لها.

قروض وتمويلات مصرف الراجحي

يقوم مصرف الراجحي باجتذاب تعامل أكبر عدد من العملاء إلى البنك لما له من السمعة التمويلية الأفضل بين البنوك الأخرى التي تقوم بالتسليف، حيث يقوم البنك بتيسير الحصول على الحسابات البنكية بالبنك بما يجذب غليه راغبي الحصول على حسابات بنكية للضمان الاجتماعي والمعاشات التي يتم تحويل الأموال والرواتب الشهرية لهم من القطاعات والمؤسسات الحكومية، وذلك لسهولة الحصول على الحسابات فيه وتنظيم العمل بما يرضي العملاء، وللبنك تطبيق خاص على الموبايل يمكن استعماله والتعامل به.

يجب ان يكون المتقدم أقل من 60 عاما في العمر.

للموظفين الجدد يجب أن تون فترة العمل بالقطاع الحكومي على الأقل ثلاثة اشهر بينما يكون فترة العمل بالقطاع الخاص كحد أدنى 6 اشهر.

يكون الراتب الشهري للمستفيد بحد أدنى 2000 ريال.

يتم قبول شروط قروض البنك التمويلية والالتزام التام بها.

الصفحة الرئيسية لمصرف الراجحي https://www.alrajhibank.com.sa/. يمكن الدخول صفحة التمويل الشخصي في البنك https://www.alrajhibank.com.sa/personal/finance/personal. أو الدخول على صفحة الخدمات الإلكترونية للمواطنين https://eservice.alrajhibank.com.sa/AOW/ar/Wizard/Index واختيار الخدمة المطلوبة. يتم تنزيل تطبيق الراجحي بالدخول على متجر جوجل بلاي واختيار ايقونة “تطبيق الراجحي”، يقوم المواطن بتنزيل التطبيق، ويكون لديه في الحال طريقة التعامل مع البنك عبر الهاتف النقال. يقوم المواطن بتنزيل البيانات وإرسال الخدمة التي يرغب فيها.

شروط الحصول على قرض 50 ألف ريال من الراجحيكيفية الحصول على قرض تمويل المصرف