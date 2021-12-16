شاب بعمر السبعين.. محمود حميدة يتحدث عن دوره في "ريتسا"

على هامش العرض الخاص لفيلم "ريتسا" بإحدى دور السينما في القاهرة، كشف الفنان المصري محمود حميدة عن ملامح دوره في العمل الجديد، وسبب حماسه للمشاركة به.

و"ريتسا" فيلم مصري من بطولة حميدة وأحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد ومريم الخشت ومي الغيطي وأمير المصري وكارولين عزمي ويوسف عثمان، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

وأشار حميدة في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إلى أن "الرومانسية سبب حماسه" للمشاركة في الفيلم، حيث إن "الفيلم الرومانسي مطلوب بشدة من جانب الجمهور المصري" وفق تعبيره.

وأضاف: "كثيرون يتشوقون لأعمال رومانسية بسبب قلتها في السينما"، مشيرا إلى أن "الفيلم يناقش مسألة اجتماعية خاصة جدا، وتدور أحداثه في مدينة الإسكندرية".

وأوضح حميدة أن الفيلم مبني على قصة حب بين شاب مصري وشابة إيطالية، موضحا: "الهدف من العمل تسليط الضوء على نظرة الرجل الشرقي للمرأة الغربية والعكس، وهل هناك إمكانية أن يحدث بينهما زواج".

وأشار الفنان إلى أنه يجسد خلال الفيلم شخصية رجل في عمر السبعين، يقع في حب فتاة.

"الملحد"

ويعيش حميدة حالة من النشاط الفني حاليا، حيث يستعد لعرض فيلم "الملحد"، الذي يشارك به ويناقش قضية شائكة هي التطرف الديني والإلحاد.

ويشارك حميدة عددا من النجوم في العمل، هم حسين فهمي وصابرين وتارا عماد وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

كما يشارك حميدة في فيلم "أهل الكهف"، المأخوذ عن إحدى روائع الأديب الراحل توفيق الحكيم، بعد معالجتها سينمائيا من خلال الكاتب أيمن بهجت قمر والمخرج عمرو عرفة.

والعمل من بطولة حميدة، إلى جانب خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفى فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فؤاد سليم وصبري فواز وهاجر أحمد.