العلاقات السعودية البريطانية.. محمد بن سلمان يستقبل وزير دفاع بريطانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان خلال اللقاء، علاقات التعاون بين السعودية وبريطانيا وخصوصا فى مجال الدفاع، كما استعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بصددها.

وكان وزير الدفاع البريطانى بن والاس قد وصل إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، واجتمع مع وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان فى مقر الوزارة بالعاصمة الرياض.

واستعرض الطرفان خلال اجتماعهما، علاقات الصداقة والتعاون المشترك وتعزيز أوجه التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

العلاقات السعودية البريطانية

وترأس ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، أمس الأول الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشدد ولى العهد السعودى خلال الاجتماع، على أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية، وكذلك أهمية استقرار العراق والوصول إلى حل سياسى فى اليمن، مؤكدًا استمرارا المملكة فى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.