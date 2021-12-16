9 قتلى في تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان

لقي 9 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، في تحطم طائرة ركاب كانت بصدد القيام برحلة بين سانتو دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان، ومدينة ميامي الأميركية، حسبما أعلنت شركة "هيليدوسا" المالكة للطائرة.

وقالت الشركة في بيان إنه "ببالغ الأسف تعلن هيليدوسا أن إحدى طائراتها تعرضت لحادث مأسوي في مطار لاس أميركاس (مطار سانتو دومينغو)، أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها".

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