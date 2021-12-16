خدمات التفويض الإلكتروني وكيفية وطريقة التسجيل في أبشر أحوال

تمتاز المملكة بتواجد العديد من المنصات الخدمية والتي تقدم العديد من خدماتها الالكترونية ومن أهم هذه المنصات منصة أبشر، حيث تعتبر من أكثر المنصات الخدمية فى تقديم خدماتها الكثيرة والعديدة للمواطنين بالمملكة ، ومن أهم خدماتها خدمة التفويض الإلكتروني لأبشر أحوال، وسوف نوضح بالتفصيل أهم الخدمات المتاحة بتفويض الالكتروني في أبشر أحوال، وكيفية التسجيل فى التفويض الإلكتروني في أبشر من خلال تطبيق أبشر بالهاتف، حيث تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات ومن أهمها تجديد الجواز، وإصدار تأشيرة خروج، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، حيث يتمتع المسجلين في منصة أبشر بالعديد من المزايا المقدمة من خلال منصة أبشر.

أهم الخدمات المتاحة في التفويض الإلكتروني في أبشر:

حيث يقدم أبشر العديد من الخدمات وأهمها مايلي:

يقدم أبشر لمن يمتلك من الأشخاص المستفيدين من الخدمات طلب تفويض لذي من خلاله يمكن التسلم للجواز بمجرد الانتهاء منه.

كذلك يقدم ابشر الإبلاغ عن العمالة في حالة الغياب.

كذلك يقدم ابشر خدمة للمواطن بإلغاء وإصدار تأشيرة الخروج والعودة إلى المملكة وإلغاء إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

كذلك يقدم ابشر للمواطن الذي لديه تفويض الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية بالإضافة إلى الإبلاغ عن فقدان جواز السفر مع إمكانية تجديد الجواز.

يقدم ابشر خدمة تقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارة والقيام بالذهاب.

كيفية التسجيل في التفويض الإلكتروني بواسطة تطبيق الجوال الخاص بـ أبشر:

قامت منصة أبشر بتوفير العديد من الخدمات ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية تفعيل التطبيق واستخدامه، نوضح من خلال هذا المقال كيفية التسجيل في التطبيق، علماً بأن التطبيق يوفر على الأشخاص باستخدامه السهل، وهذه الخطوات هي:

أولا يتم تحميل التطبيق على هاتفك.

ثم نقوم بفتح التطبيق وادخال اسم المستخدم وكذلك رقم الهوية وكلمة المرور.

اختيار أيقونة خدماتي ومنها نختار إدارة التفويض .

ثم نضغط على كلمة مراجعة القطاع .

ثم ننتقل إلى صفحة أخرى نكتب فيها بيانات عن المواطن وكذلك رقم الهوية والرقم المرجعي.

ثم نكتب كتابة رمز التحقق ونضغط على رمز التأكيد.

بعد التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح أصبح التسجيل في تطبيق ابشر قد تم.

كيفية التسجيل بالتفويض في أبشر:

يمكنك بعدة خطوات التسجيل في التفويض الإلكتروني في أبشر بدون الحاجة إلي تحميل التطبيق وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :