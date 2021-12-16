كورونا فى أمريكا.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة إصابات مفزعة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الأمريكية فى بيان عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ كورونا فى الولايات المتحدة، ارتفعت إلى 50 مليونًا و52 ألفًا و8 حالات، فيما بلغ إجمالى الوفيات 796 ألفًا و10 حالات.
كورونا فى أمريكا
وكانت قد أعلنت المراكز الأمريكية، الثلاثاء، أن متغير أوميكرون يمثل الآن ما يقرب من 3 % من إجمالى حالات كوفيد 19 المسجلة فى البلاد، مما يدل على أن المتحور الجديد بدأ فى الانتشار بالولايات المتحدة.
وأكدت المراكز الأمريكية، الإثنين الماضى، أن معدل الإصابات اليومية بـ فيروس كورونا وصل إلى 120 ألف حالة، فيما يقلل بعض الخبراء من أهمية إحصاء الإصابات الجديدة نظرًا لن الذين تلقوا اللقاحات المضادة لـ كورونا يصابون بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة ويتم إحصاؤهم ضمن الحصيلة اليومية.
يأتى ذلك فيما تشير التقارير الإعلامية إلى أن أعداد الوفيات والحالات التى تدخل المستشفى جراء الأعراض الخطيرة تسجل توجهات مثيرة للقلق، وخاصة وسط الأشخاص غير المطعمين ضد الفيروس.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
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