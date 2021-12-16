مسؤول ألمانى يتلقى تهديدا بالقتل بسبب تأييده التطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أعلنت سلطات الولاية الواقعة فى شرق ألمانيا، أن الشرطة الجنائية، نفذت صباح الأربعاء، حملة فى مدينة دريسدن بمساعدة قوات التدخل الخاصة، بعد التهديدات التى تلقاها رئيس حكومة الولاية.

ونفذت الشرطة الألمانية، الحملة، بعد أن اخترق صحفيين من شبكة "تسى دى اف" العامة، إحدى مجموعات المحادثة فى تطبيق تليجرام، مطلقة تهديدات بقتل ميكايل كريتشمر رئيس حكومة الولاية الذى يؤيّد التلقيح ضد كوفيد 19.

ووفقًا لشبكة "يورونيوز" الأوروبية، نشرت الشرطة بيانا قالت فيه إن "تصريحات بعض أعضاء المجموعة توحى باحتمال حيازتهم أسلحة حقيقية وأقواس ونشابات".

وشملت الحملة التى انطلقت صباح الأربعاء عدة مواقع عدة فى مدينة دريسدن، شرقى ألمانيا، والتى تمثل معقل التيار اليمينى المناهض لقيود كورونا فى البلاد.

وتعهد المستشار الألمانى الجديد أولاف شولتس، الأربعاء، بتعبئة وسائل الدولة فى مواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لـ كوفيد 19، بعد تهديدات بالقتل من جانب هذه الحركة استهدفت زعيمًا إقليميًا وعدة مظاهرات.