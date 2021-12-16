مراجعة شخصية paci gov kw حجز موعد للحصول على خدمات البوابة الوطنية لخدمات المواطنين للحصول على خدمات بطاقة الهوية الوطنية، حيث يمكن التعرف على حالة البطاقة أو تحديث بطاقة الهوية ومعرفة الرقم المدني وما إلى ذلك، وتعتبر البوابة الإلكترونية ضمن أحدث الأنظمة التي استحدثتها دولة الكويت في السنوات الأخيرة ضمن خطة رقمنه الدولة والتخلي عن التعاملات والمعاملات الورقية التي عفى عنها الدهر بالعصر الحديث، ويتم تقديم عدد من الخدمات واتخاذ عدد من الإجراءات من البوابة يجب على المتعاملين التعرف عليها.

مراجعة شخصية paci gov kw حجز موعد البوابة الوطنية للمعلومات لخدمات رمز qr code

وق قامت الحكومة الكويتية بالسنوات الأخيرة بتحويل جميع هيئات ومؤسسات الدولة إلى التعامل الرقمي بالأسلوب الحديث، حيث تم استحداث خدمات الوزارات على الهاتف النقال بالتسجيل والاستعلام، وذلك في إطار اتباع سبل التطور التكنولوجي الحديث للدولة باتباع أحدث طرق التعامل والتسجيل وأيضا الاستعلام والاستخراج، وأحدث طرق إرفاق المستندات والاعتماد على قاعدة البيانات الرقمية لدى وزارة الداخلية بالدولة، والتي تقوم بمتابعة بيانات المستخدمين والتعرف على معاملاتهم وسجلاتهم وكذلك الأحكام الصادرة ضدهم، كما يتم التعامل بالأسلوب الإلكتروني الحديث لضمان دقة البيانات وعدم حدوث أخطاء والحصول على الخدمات بالدقة الكاملة وكذلك ضمان سرية المعلومات للمتعاملين في نظام الحكومة للخدمات، ويأتي عدم المساعدة على انتشار فيروس كورونا بمؤسسات الدولة من الأهداف الرئيسية لاستخدام الخدمات الإلكترونية، على أن يكون الراغبين في زيارة أي مؤسسة حكومية الحصول على شهادة اللقاحات المعتمدة أيضا.

حجز خدمات الدولة إلكترونيا

أقرت الكويت نظام الحجز الإلكتروني والتسجيل في جيع مؤسساتها، وذلك لكل من الكويتيين وأيضا المقيمين والعاملين غير الكويتيين، ويعتمد الحجز والتسجيل على عمل قاعدة بيانات عامة لكافة أفراد الشعب والمقيمين للتعرف على المعاملات والتحركات وأماكن العمل ومواعيد السفر والعودة وصلاحية الإقامة وكذلك المطلوبين أمنيا، ويكون على المواطن الكويتي تحديث بيانات بطاقة الهوية باستمرار بالمواعيد المحددة لذلك التحديث ويمكن من خلال حجز واعيد البوابة الوطنية للمعلومات الاستفادة من خدماتها.

خدمات البوابة الوطنية للمعلومات

يتم التعرف على حالة باقة الهوية.

يقوم المواطن بتحديث البطاقة.

التعرف على صلاحية البطاقة وتوفر العنوان.

يتم أيضا الاستعلام عن الرقم المدني.

كيفية حجز موعد الهيئة العامة المعلوماتية